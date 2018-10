Suisse : une nouvelle redevance de radio-télévision

En Suisse, le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de radio-télévision remplacera l'actuelle redevance de réception. L'entreprise Serafe sera chargée dès lors de la facturation aux ménages et l'AFC de la facturation aux entreprises. Serafe ne reçoit des communes et des cantons que les données des registres des habitants qui sont nécessaires à la perception de la redevance des ménages. Afin d'assurer un flux financier constant et de rendre le traitement administratif aussi efficace que possible, Serafe répartira, comme aujourd'hui, chaque ménage au hasard dans l'un des douze groupes de facturation. Les ménages de chaque groupe reçoivent donc une facture annuelle de 365 francs au cours d’un mois donné.