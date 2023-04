Suisse : une audience stable pour le streaming

Mediapulse publiait précédemment, chaque trimestre, une vue d’ensemble des Streaming Data issues de la recherche TV. L’objectif était de mettre à disposition une base de données indépendante et multiplateforme rendant compte de l’audience des chaînes TV et des autres offres d’images animées et permettant de faire des comparaisons.

Désormais, les Streaming Data sont mises à la disposition des acteurs du marché intéressés sous la forme d’un tableau de bord payant. Celui-ci leur permet de réaliser des analyses approfondies adaptées à leurs propres besoins, allant d’évaluations à l’échelle quotidienne, mensuelle ou trimestrielle ou par région linguistique et appareil, jusqu’à l’analyse de divers segments de groupes cibles. Il est en outre possible d’en tirer des informations sur la durée d’utilisation par personne et la durée d’utilisation extrapolée ainsi que sur les taux de pénétration et les ratings.