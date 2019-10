Suisse : un Internet beaucoup plus rapide dès 2020

Les habitants des régions où il n'existe pas d'offres alternatives sur le marché bénéficieront particulièrement de la mesure. Une connexion plus rapide augmente les possibilités pour la population concernée de participer à la vie sociale et économique au moyen de l'internet. En outre, dans les ménages composés de plusieurs personnes, elle améliore l'utilisation simultanée des services et des applications internet. Le service universel dans le domaine des télécommunications comprend le service téléphonique public, une connexion internet à large bande et des services particuliers pour les personnes souffrant de handicap.