Suisse : plus de plaintes auprès de l’AIEP

L'AIEP est une commission extraparlementaire de la Confédération. Elle se compose de neuf membres exerçant leur activité à titre accessoire et est présidée par l'avocat grison Vincent Augustin. Dans son traitement des plaintes, l'AIEP doit établir si les contenus d'émissions diffusées de radio et de télévision par un diffuseur suisse ou les contenus des autres services journalistiques de la SSR violent les dispositions relatives au contenu des publications rédactionnelles (par exemple le principe de la présentation fidèle des événements et l'exigence de pluralité, la protection de la jeunesse, le respect des droits fondamentaux). Elle doit également examiner si le refus du diffuseur d'accorder l'accès au programme ou à une autre publication est illicite. Les délibérations de l'AIEP sont en principe publiques et la procédure de plainte est gratuite pour les parties. Les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être attaquées auprès du Tribunal fédéral.