Suisse : hausse de l’audience radio et TV durant la crise du Covid-19

Depuis le confinement, et à l’instar de la télévision, la radio a gagné en audience aux heures de la journée durant lesquelles elle est le plus écoutée même en temps normal, soit – en tant que média d’accompagnement journalier – du matin jusqu’à midi. Les actuelles restrictions de la vie sociale n’ont donc pas perturbé les habitudes d’écoute de la radio durant cette partie de la journée. Les pics d’audience lors des bulletins d’information horaires et surtout pendant la pause de midi montrent en outre que les offres d’actualités des stations radio sont demandées et que le public apprécie la fonction d’information et d’orientation de la radio en temps de crise. Le nombre d’auditeurs a par contre diminué en soirée, c’est-à-dire au moment où la télévision attire davantage de public, en raison notamment de la situation particulière que nous traversons. Les deux grands médias de masse se complètent donc de manière optimale comme instruments d’information et d’accompagnement de la population suisse. Quant au léger recul de l’audience de la radio en début et en fin de journée, il s’explique probablement par la diminution du trafic des pendulaires, qui écoutent souvent la radio.