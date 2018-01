Suisse : Cyprien Lovis à la tête des rédactions de RJB, RTN, RFJ et GRRIF

Le remaniement de la gestion des rédactions n’est pas le seul défi auquel s’est confronté Cédric Adrover durant sa carrière dans le groupe BNJ. Il avait notamment été en charge du lancement du programme GRRIF qui célèbrera bientôt ses six années d’existence. Le projet éditorial de 2015 chargeait les rédacteurs en chef de cultiver les synergies entre les stations et d’affirmer leur présence sur les réseaux sociaux, le tout en maintenant la qualité des informations radiophoniques et l’ancrage local. Le défi a été relevé avec de l’énergie et une belle vision commune dans laquelle s’inscrira le nouveau responsable rédactionnel.