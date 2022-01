Suisse : 77% de pénétration quotidienne pour la radio

La pénétration de la radio s’est aussi inscrite à la baisse par rapport au second semestre 2020, passant de 79 à 77%, mais la radio n’en continue pas moins d’atteindre un public nettement plus nombreux que la télévision. La tendance au recul est la même dans les trois régions linguistiques et l’on observe toujours la traditionnelle «cascade» du taux de pénétration entre la Suisse italienne (81%), la Suisse alémanique (77%) et la Suisse romande (74%). Si l’on considère en revanche la durée d’écoute quotidienne par personne, la Suisse alémanique occupe la plus haute marche du podium avec une durée de 89 minutes, suivie de la Suisse italienne avec 86 minutes et de la Suisse romande avec 69 minutes.