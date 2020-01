SudFormadia s'associe à la Journée mondiale de la radio

Cette journée spéciale, axée sur l’histoire de la radio comprendra trois segments majeurs. D'abord, une programmation radio de deux heures en live, le matin de 10h à 11h, et l’après-midi de 15h à 16h à travers des débats autour d’invités historique des radios toulousaines, de jeux ludiques, de chroniques, de témoignage et d’interactivité avec le public. Ensuite, une exposition sur toute la journée, en partenariat avec l’INA et la région toulousaine, dans le but de faire découvrir aux personnes de toutes âges du matériel historique de la radio, des thématiques sur toute la chronologie de ce domaine, des évènements et passages mythiques, et des jeux permettant de faire découvrir ce si beau métier et cet univers étonnant qu’est la radio.