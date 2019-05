Sud Radio rend hommage à la chanteuse Maurane

Parmi eux, Joyce Jonathan, Agustin Galiana, Victoria, Michel Fugain, Tryo, Pablo Villafranca ainsi que d’autres belles surprises… Le tout accompagné de Louis Winsberg guitariste de Claude Nougaro, Dee Dee BridgWater et Maurane. Un an après sa disparition, ces artistes réinterprèteront ses plus belles chansons pour un bel hommage en douceur et en musique, ces 7 et 8 mai à 20h…

Pour rappel, "Le Loft Music" est la seule quotidienne musicale live avec des artistes connus et des découvertes sur Sud Radio chaque jour entre 20h et 21h présenté par Yvan Cujious. Le principe est simple : jouer en live à la maison entre copains.