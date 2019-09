Sud Radio : l'émission "Les Chasseurs Immo" devient "On parle Immo"

"On Parle Immo" ouvrira chaque semaine le débat sur une grande question autour d’experts de l’immobilier. "Avec On Parle Immo, nous réunissons chaque semaine toutes les familles du secteur, des réseaux immobiliers traditionnels aux particuliers en passant par les réseaux de mandataires avec une seule ambition : accompagner, conseiller et soutenir les auditeurs dans leur parcours immobilier. Nous avons la chance de compter également sur l’expertise de plusieurs startups de la prop-tech pour y parvenir" a expliqué Marc Ezrati.

L'émission "On Parle Immo" est diffusée, tous les samedis matin à 9h30.