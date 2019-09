Sud Radio : on prend les mêmes et on recommence !



Ceux qui cherchent la nouveauté sur Sud Radio vont être déçus car, pour cette nouvelle saison, Bruno Dubois veut rassurer son public plutôt que de le surprendre avec de nouveaux concepts. "On est contents parce qu’on a fait une belle saison 2018/2019 avec un engouement visible et démonstratif des auditeurs. Cette année, on va construire avec des gens qui vont s’intégrer dans des émissions déjà existantes plutôt que de tout casser et tout refaire. On est dans la continuité, car les gens ont besoin de repères."

Pour les journalistes en présentation, on ne touche à rien, avec la locomotive Le Grand Matin de nouveau conduite par Patrick Roger et Cécile de Ménibus, Valérie Expert entre 10h et 12h, un après-midi axé sur la sexualité avec Brigitte Lahaie avant les débats de début de soirée. Une modification notable le week-end où la matinale sera désormais présentée par un journaliste "maison" de Sud Radio, Philippe David, qui fera en sorte d’axer son émission sur l’actualité "pour que la matinale du week-end ressemble un peu plus à la matinale de la semaine".

Rédigé le Mardi 10 Septembre 2019