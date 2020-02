Streaming : lancement de "Jazzed" ce 12 février

L'objectif de " Jazzed " est d'être accessible où que vous soyez. et quand vous voulez. C'est également une communauté de personnes ayant des intérêts communs. un endroit pour découvrir les actualités des artistes et mettre en avant les événements, les projections et les concerts exclusifs autour du jazz. Basé au Royaume-Uni, "Jazzed" offrira trois possibilités d'abonnement : "Jazzed Free" (financé grâce à la publicité avec 10 chaînes audio, une chaîne de télévision et des concerts), "Jazzed + (à £5.99 par mois, sans publicité et offrant davantage de contenus exclusifs)" et, prochainement, "Jazzed Premium" (£14.99p par mois).