Stingray confie à Targetspot la gestion des ventes de publicités audio

Stingray offre un moyen d'accéder à des expériences musicales premium sans frais via son application Stingray Music et ses chaînes audio TV gratuites et financées par la publicité sur les principales platesformes OTT, telles que XUMO et LG. Ensemble, Targetspot et Stingray ouvrent donc la voie à d’importantes opportunités publicitaires. "Targetspot est le partenaire idéal pour soutenir la croissance et l’évolution de la stratégie audio numérique internationale de Stingray", a déclaré Ryan Fuss, vice-président principal des solutions publicitaires de Stingray. "Notre désir partagé de proposer des expériences publicitaires de qualité aux auditeurs a été un facteur clé dans notre décision de nous associer à Targetspot. Sa technologie de pointe et son équipe des ventes internationale de premier plan créent une valeur ajoutée qui différenciera assurément notre catalogue audio auprès des annonceurs. Cette collaboration est hautement prometteuse pour l’avenir de nos activités publicitaires à l’échelle mondiale."