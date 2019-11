Stéphane Bodier (Innov'Audio Paris) : "Un 1er niveau de maturité sur la monétisation de l’audio digital"

L'ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias) organise une nouvelle édition de sa conférence dédiée 100% à l'audio digital. La 2e édition d'Innov'Audio Paris aura lieu le mercredi 20 novembre 2019 à partir de 18h au Studio 104 de la Maison de la radio (Paris 16e) en partenariat avec La Lettre Pro de la Radio, et nos confrères d'OffreMedia et CBnews et avec le soutien de Radio France Publicité, et en partenariat avec les grandes associations professionnelles : AACC, ARPP, GESTE, IAB France, IREP, SRI, Union des Marques, UDECAM... Pendant 1h30, s'enchaineront des prises de parole, de démonstrations, de keynotes sur l’innovation, pour animer et débattre autour de l’écosystème publicitaire : agences de création et agences médias, experts locaux et internationaux, régies et nouveaux acteurs, leaders et nouveaux entrants.Inscription gratuite et obligatoire : cliquez-ici