Spotify mesure la progression du podcast vidéo auprès de la Gen Z en France

Culture Next 2026 décrit aussi le rôle de la musique et des contenus audio dans les passions de la Gen Z. En France, 3 membres de la Gen Z sur 5 présents sur Spotify déclarent que ce dont ils sont fans restera toujours au cœur de leur identité, tandis que 70% considèrent que le temps passé sur Spotify est du temps bien investi. Deux membres de la Gen Z sur trois déclarent également que Spotify enrichit leur expérience de fan au quotidien. Ces usages peuvent accompagner d’autres activités. Le gaming constitue la catégorie d’intérêt numéro 1 des plus jeunes membres de la Gen Z dans le monde et cette génération est 10% plus susceptible de la citer que la TV, le cinéma, le divertissement et le sport.

En France, 53% des jeunes actifs de la Gen Z considèrent le fitness comme une démarche de dépassement de soi et pas seulement de santé. Sur Spotify, les créations de playlists "aura" par la Gen Z ont triplé en un an.