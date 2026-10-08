Spotify mesure la progression du podcast vidéo auprès de la Gen Z en France

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Pour Spotify, la Gen Z ne raisonne plus nécessairement par format et passe de la vidéo à l’audio selon les contenus. Chez les plus jeunes membres de cette génération, 3 streams de podcasts sur 5 sur Spotify sont ainsi consommés au format vidéo plutôt qu’en audio seul. En France, 63% des membres de la Gen Z interrogés déclarent regarder des podcasts vidéo pour approfondir les sujets qui les passionnent. Ils sont 52% à utiliser ces contenus pour se sentir moins seuls ou davantage connectés.
Par ailleurs, 46% estiment que leur relation avec les créateurs est plus personnelle sur Spotify que sur les réseaux sociaux. Cette évolution des usages se retrouve dans les données de consommation de la plateforme : au cours des 18 derniers mois, la part du format vidéo dans les streams de podcasts des plus jeunes membres de la Gen Z a augmenté de 107%.
Par ailleurs, 46% estiment que leur relation avec les créateurs est plus personnelle sur Spotify que sur les réseaux sociaux. Cette évolution des usages se retrouve dans les données de consommation de la plateforme : au cours des 18 derniers mois, la part du format vidéo dans les streams de podcasts des plus jeunes membres de la Gen Z a augmenté de 107%.
Des usages audio associés aux passions et aux communautés
Culture Next 2026 décrit aussi le rôle de la musique et des contenus audio dans les passions de la Gen Z. En France, 3 membres de la Gen Z sur 5 présents sur Spotify déclarent que ce dont ils sont fans restera toujours au cœur de leur identité, tandis que 70% considèrent que le temps passé sur Spotify est du temps bien investi. Deux membres de la Gen Z sur trois déclarent également que Spotify enrichit leur expérience de fan au quotidien. Ces usages peuvent accompagner d’autres activités. Le gaming constitue la catégorie d’intérêt numéro 1 des plus jeunes membres de la Gen Z dans le monde et cette génération est 10% plus susceptible de la citer que la TV, le cinéma, le divertissement et le sport.
En France, 53% des jeunes actifs de la Gen Z considèrent le fitness comme une démarche de dépassement de soi et pas seulement de santé. Sur Spotify, les créations de playlists "aura" par la Gen Z ont triplé en un an.
En France, 53% des jeunes actifs de la Gen Z considèrent le fitness comme une démarche de dépassement de soi et pas seulement de santé. Sur Spotify, les créations de playlists "aura" par la Gen Z ont triplé en un an.
Les contenus accompagnent aussi les usages émotionnels
L’étude observe également des usages de contenus associés aux émotions. Plus de 40% de la Gen Z sur Spotify se tourne vers le "True Crime", l’horreur ou le paranormal lorsque l’avenir paraît incertain. Selon Spotify, ces contenus sont alors choisis trois fois plus souvent que la catégorie "Religion et Spiritualité" et presque deux fois plus que le Développement personnel. Les motivations diffèrent selon les étapes de la vie étudiées. Chez les lycéens, la curiosité constitue la principale motivation pour consommer des contenus comme la creepypasta, le paranormal ou la psychologie criminelle. Les étudiants sont 81% plus susceptibles d’utiliser le "True Crime" pour apaiser leur anxiété et leur incertitude que les plus jeunes membres de la Gen Z. Les jeunes actifs sont, eux, près de deux fois plus enclins à se tourner vers "le True Crime" pour déconnecter.