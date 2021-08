Spotify étend la fonctionnalité Music + Talk à la France

La phase de test Music + Talk a été concluante et appréciée aussi bien par les créateurs que les auditeurs. Music + Talk est devenue l'une de nos fonctionnalités de création les plus demandées par les podcasters et les amateurs de musique du monde entier, qui pourront désormais créer leurs propres émissions Music + Talk en utilisant le catalogue de 70 millions de titres de Spotify.

Pour les auditeurs, Music + Talk propose une découverte audio et musicale complète fonctionnant exactement comme une playlist, avec la possibilité de liker, d'enregistrer et de voir plus d'informations sur un titre directement sans avoir à quitter la page de l'épisode ou à le rechercher manuellement.