Spotify et Omnicom Media Group annoncent un accord publicitaire

Omnicom Media Group gère environ 35 milliards de dollars de dépenses médiatiques mondiales par an. La holding compte parmi ses clients PepsiCo, Chanel, Volkswagen Group, HSBC, Activision et McDonald's. "En tant que plateforme de streaming audio la plus populaire au monde et avec une audience mondiale de 422 millions de personnes, Spotify a l'envergure et la technologie innovante nécessaires pour rendre possible ce type d'accord historique" annonce un communiqué.