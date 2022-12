Spotify et Europe 1 Studio dévoilent un nouveau podcast

Lancé lundi 12 décembre, ce podcast est disponible gratuitement et en exclusivité sur la plateforme Spotify. Ce podcast est porté par Noémie Schulz (journaliste), Christophe Daviaud (réalisateur), Fannie Rascle (productrice à Europe 1 Studio) et par Claire Hazan et Laura Cordier (productrices chez Spotify)