Spotify dévoile l’édition 2022 de Culture Next

Pour l’édition 2022 du rapport Culture Next, Spotify a interrogé des milliers de personnes du monde entier, dont des membres de la génération Z, pour identifier les principales tendances audio dont le monde devrait tenir compte. À partir de là, Spotify a rassemblé les cinq principaux points qui rejoignent un enseignement clé crucial : la génération Z brouille les frontières entre la création et la consommation.

En 2021, la génération Z a passé plus de temps à streamer de la musique qu'à utiliser tout autre média (y compris les vidéos, les jeux et la télévision). Elle a également partagé un plus grand nombre de playlists et a participé à plus de sessions d'écoute que tout autre groupe d'âge, ce qui en fait la génération la plus sociale de tous les temps.