Spotify atteint 788 millions d'utilisateurs mensuels et 306 millions d'abonnés Premium

Avec "Playlist Notes", Spotify permet aux utilisateurs d'ajouter des commentaires et du contexte à leurs playlists. Certaines sélections éditoriales intègrent également des notes expliquant les choix des équipes de la plateforme. Les comptes supervisés offrent, quant à eux, un espace d'écoute spécifique aux enfants de 13 ans ou moins, ou à l'âge équivalent selon les pays, sous le contrôle des parents ou responsables légaux.

Gustav Söderström, codirecteur général, estime que le développement des agents d'intelligence artificielle pourrait favoriser les activités de divertissement en libérant du temps pour les utilisateurs. Il résume cette distinction par une formule : "Personne ne demande à un agent de lui résumer une chanson". Spotify présente ainsi la personnalisation de l'écoute, l'élargissement de son catalogue audio et les nouveaux dispositifs destinés aux créateurs comme les principaux axes de développement de son offre.

