Spotify atteint 788 millions d'utilisateurs mensuels et 306 millions d'abonnés Premium

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Spotify étend ses livres audio à plus de 180 marchés d'ici fin 2026
Spotify annonce un chiffre d'affaires IFRS de 4.969 milliards d'euros au troisième trimestre 2026, contre 4.272 milliards un an auparavant, soit une progression de 16%. À taux de change constants, les revenus atteignent 4.888 milliards, en hausse de 14%, après un effet de change de 81 millions d'euros. Les abonnements Premium génèrent 4.487 milliards d'euros, contre 3.835 milliards en 2025, soit une hausse de 17%, ramenée à 15% à taux de change constants, pour 4.413 milliards et un effet de change de 74 millions.
Les revenus publicitaires atteignent 482 M€, contre 437 millions, en progression de 10%, ou de 9% à taux de change constants, à 475 millions, après un effet de change de 7 millions. La marge brute s'établit à 33%, en hausse de 136 points de base, tandis que le résultat opérationnel atteint 672 M€.
Le podcast et les livres audio au centre des développements
Spotify poursuit l'extension de son offre audio avec le déploiement annoncé des livres audio dans plus de 180 marchés d'ici à la fin de l'année. Le "Spotify Partner Program" doit également être proposé dans 35 nouveaux marchés, parallèlement au lancement des abonnements aux créateurs. Alex Norström, codirecteur général, souligne que la plateforme réunit des publics de musique, de podcasts et de livres audio particulièrement engagés. La personnalisation constitue un autre axe de développement. La version bêta de Taste Profile permet aux abonnés Premium âgés d'au moins 18 ans aux États-Unis de consulter et de modifier les préférences utilisées pour recommander de la musique, des podcasts et des livres audio sur leur page d'accueil.
Spotify étend aussi les comptes supervisés aux familles disposant d'une offre gratuite ou Premium, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.
De nouveaux outils pour personnaliser l'écoute
Avec "Playlist Notes", Spotify permet aux utilisateurs d'ajouter des commentaires et du contexte à leurs playlists. Certaines sélections éditoriales intègrent également des notes expliquant les choix des équipes de la plateforme. Les comptes supervisés offrent, quant à eux, un espace d'écoute spécifique aux enfants de 13 ans ou moins, ou à l'âge équivalent selon les pays, sous le contrôle des parents ou responsables légaux.
Gustav Söderström, codirecteur général, estime que le développement des agents d'intelligence artificielle pourrait favoriser les activités de divertissement en libérant du temps pour les utilisateurs. Il résume cette distinction par une formule : "Personne ne demande à un agent de lui résumer une chanson". Spotify présente ainsi la personnalisation de l'écoute, l'élargissement de son catalogue audio et les nouveaux dispositifs destinés aux créateurs comme les principaux axes de développement de son offre.