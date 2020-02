Spotify annonce 124 millions d'abonnés

L'entreprise suédoise évoque "une croissance exponentielle" de la consommation de podcasts. Plus de 16% de ses revenus sont issus du podcasts et les heures de consommation au quatrième trimestre ont augmenté de près de 200%. Aujourd'hui, 700 000 podcasts sont disponibles sur la plateforme. "Nous avons ajouté des éléments personnalisés à l'expérience de podcast au quatrième trimestre avec le lancement de vos podcasts quotidiens sur plusieurs de nos marchés de podcasts prioritaires, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, au Mexique, au Brésil, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au cours du quatrième trimestre, nous avons également publié 26 émissions sur des marchés en dehors des États-Unis afin de capitaliser sur la tendance mondiale croissante de la consommation" souligne Spotify.