Spotify : les salariés mieux rémunérés que les artistes ?

En 2009, à l'aube de son développement en Europe, le salaire annuel moyen au sein de la start-up suédoise est estimé à 39 012 euros soit un peu plus de 3 000 euros par mois. Cinq ans plus tard, en 2014, ce salaire moyen a doublé pour atteindre les 85 069 euros annuels. Dans le même temps, le nombre d'utilisateurs a été multiplié par sept, Spotify comptant alors 50 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et 12,5 millions d’abonnés. En 2017, le salaire moyen atteint des records, avec 117 000 euros par an. Ses chiffres, publiés par une étude du site Music Business Worldwide , ne sont qu'une estimation basée sur les résultats financiers divulgués par Spotify. De même, il ne s'agit là que d'une moyenne, qui ne révèle bien évidemment pas les disparités existant entre la rémunération des cadres dirigeants de Spotify et celle de ses équipes techniques.