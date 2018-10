Soprana en concert gratuit NRJ à Villeurbanne

NRJ Lyon, est la radio partenaire du " Petit Paumé 2019 ", le guide bons plans de la ville de Lyon, édité par les étudiants de l’EMLYON Business School et distribué gratuitement.Pour fêter l’événement, NRJ installe ses studios aux Gratte-Ciel à Villeurbanne samedi 20 octobre dès 14h, en présence de Soprano pour une émission spéciale en direct et en public.L’artiste, au micro de Seb (animateur NRJ Lyon), viendra partager un moment privilégié avec ses fans et fêter les 50 ans de ce guide incontournable de la vie lyonnaise.A l’issue de l’émission, Soprano, nommé aux NRJ Music Awards dans la catégorie Artiste Masculin Francophone de l’année, offrira un showcase au son de ses plus grands hits pour le plus grand plaisir des Villeurbannais présents.