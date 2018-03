Soirée musicale spéciale "Femmes d'Afrique" sur Africa N°1

La radio retransmettra la soirée en direct sur son antenne en mobilisant ses animatrices et ses animateurs pour une grande soirée spéciale. Diénéba Dembélé, Pheel le Montagnard, Maxime Salaun, DJ Toubasy, Salah Eddine Gakou et Matthieu Jean interviendront avec les invités dans le studio mobile installé au cœur de l'événement. L'occasion également d'assister à un défilé de mode afro-chic de la styliste Tout'Mimi.

Africa N°1 organisera ainsi son quinzième événement à la Bellevilloise avec cette soirée spéciale "Femmes d'Afrique" qui succède à une longue liste d'artistes africains comme Faada Freddy, Manu Dibango, Magic System, Moh Kouyaté, Meiway, Cheick Tidiane Seck… La radio poursuit ainsi l'objectif qu'elle s'est fixée de faire découvrir aux Parisiens et à tous les amoureux de l'Afrique, le formidable dynamisme actuel des musiques d'Afrique.

La soirée est organisée avec le soutien de la Ville de Paris et de l'association "Vers Paris Sans Sida".