Skyrock : première radio musicale dans les 3 plus grandes villes de France

En s’imposant comme 1ère radio musicale d’Île-de-France et à Paris, Skyrock, 1ère radio urbaine mondiale, confirme également sa position de leader des musicales dans les villes de Lyon et de Marseille, ce qui fait de Skyrock la première radio musicale dans les 3 plus grandes agglomérations françaises.

De plus, Skyrock est 1ère radio musicale à Lille et Grenoble ; 1ère radio à Toulouse sur les moins de 25 ans, toutes radios confondues ; 1ère radio à Bordeaux et Nice sur les moins de 35 ans, toutes radios confondues ; et 1ère radio privée à Nantes sur les moins de 50 ans.