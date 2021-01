Skyrock : première radio musicale d’Île-de-France

L’attractivité de Skyrock est consolidée vague après vague sur les publics urbains (agglomérations de plus de 100 000 habitants et dans l'agglomération parisienne). Skyrock est la première radio musicale des urbains et la première radio des moins de 50 ans urbains, toutes radios confondues. Ce succès se confirme également sur les publics adultes sur lesquels Skyrock enregistre une hausse de plus de 105 000 auditeurs sur un an. "Le Morning de Difool", dans un univers concurrentiel en baisse, renouvelle ses bonnes performances sur un an et sur une vague et confirme sa place de deuxième morning musical de France. Et, après 20h, Skyrock est la première radio musicale de France avec les émissions emblématiques : "Planète Rap" de Fred et la "Radio Libre" de Difool.