Skyrock PLM lance "La Capsule"

"Skyrock PLM, grand succès radio devient avec la Capsule PLM, un succès en vidéo. C’est une première en termes de format pour l’actualité militaire. C’est une innovation Skyrock PLM avec Unéo" a déclaré Pierre Bellanger, le président fondateur du groupe Skyrock. Chaque matin, "La Capsule" est disponible dès 9h sur la chaine YouTube de Skyrock PLM et sur le site de la première mutuelle militaire : Unéo.

Avec plus de 1 009 720 de sessions d’écoute en mai 2022, la radio pour les militaires Skyrock PLM confirme sa position de radio digitale avec ses contenus animés et en direct à destination de la jeunesse engagée.