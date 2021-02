Sixième Son crée l'identité sonore de LCL

Sixième Son a imaginé avec LCL une identité sonore que l'ensemble des clients et collaborateurs de la marque peuvent facilement s'approprier. Elle a d'ailleurs été plébiscitée en interne à l'occasion de sa révélation le 20 janvier dernier. "Énergique, gaie, l'identité sonore empreinte les codes rock prédominant dans la communication de LCL. Composée sur-mesure, elle traduit la proximité de la banque avec ses clients et suggère l'envie d'entreprendre". L'identité sonore répond à des enjeux de performance de marque en affirmant la personnalité et la différence de LCL vis-à-vis des autres marques "Elle apporte cohérence et impact aux prises de parole de la banque en étant déployée à tous les points de contact : pour ses campagnes TV et radio, en digital, dans les centres de relations clients, en téléphonie ou encore pour l'événementiel".