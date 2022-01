Six nouvelles webradios motorisées par Bel RTL

D'abord, Bel RTL 60 qui se présente comme "le jukebox des idoles" et comme une webradio 100% musicale avec "les plus grandes pépites des Sixties". Ensuite, Bel RTL 70 autour d'une ambiance "Flower Power" qui met en avant les tubes des années 70. Comme son nom l'indique, Bel RTL 80 revient sur les plus grands tubes d'une décennie musicale emblématique. Bel RTL 90 se positionne là aussi comme une webradio 100% musicale autour de cette décennie.À cela s'ajoutent Bel RTL Musique avec "les plus belles mélodies d'hier et d'aujourd'hui" et Bel RTL Comédie pour garder le sourire avec 50% de rires et 50% de musiques.