Signature de 2 accords au sein de la convention collective de la radio

Mardi 25 Avril 2023

Deux nouveaux accords viennent d’être négociés et signés par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au sein de la branche professionnelle de la radiodiffusion. Relatifs aux salaires minimums conventionnels et au régime de santé et de prévoyance, ils illustrent le dynamisme de la branche radiodiffusion.