Salon de la Radio : vous avez dit "GloCal" ?

Cette troisième et dernière journée au Salon de la Radio est placée sous le signe du "GloCal". Un néologisme naît de la contraction entre "Global" et "Local". Le "GloCal" est donc le thème fil rouge de cette journée de samedi autour d'ateliers, de conférences et toujours de rencontres et d'animations.