SSR : déménagement d'une partie de la rédaction radio

Ce projet immobilier doit permettre de préserver l'emploi et les programmes, tout en économisant 5 millions de CHF chaque année. Il fait partie du plan d'économies engagé par la SSR dès 2019. Sur les 100 millions de CHF que la SSR entend économiser, 12 millions de CHF se répartissent sur les différents sites de Suisse alémanique, entre la Direction générale et SRF, dont 5 millions de CHF à Berne. "Nous préférons économiser dans le domaine immobilier plutôt que dans le secteur journalistique. La qualité de nos émissions radio est notre objectif prioritaire, où qu'elles soient produites" a souligné Ruedi Matter, directeur de SRF. Les mesures d'économie prévues concernent principalement les infrastructures de la SSR, avec notamment une baisse des investissements techniques de 20 %. En Suisse alémanique, en Suisse romande et en Suisse italienne, la SSR réduira progressivement ses surfaces immobilières de 25 % et répartira en conséquence ses activités sur les différents sites.



Ainsi, en Suisse romande, les évolutions immobilières de ces prochaines années répondront au développement de la convergence et de l'offre numérique ainsi qu'à la réduction progressive des surfaces. La RTS maintiendra ses deux sites principaux de Genève et Lausanne, ainsi que ses bureaux régionaux.