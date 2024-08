Replay : près de 25 millions de téléchargements pour RMC

Boostée par l'Euro de football et le début des Jeux Olympiques de Paris, RMC performe une fois de plus grâce à ses podcasts. Avec près de 25 millions de téléchargements, RMC reste la première radio privée de France et la seule marque du Top 5 qui progresse en un an, avec une hausse de 6 points. En juillet, l'indétrônable "After Foot" reste sur la première marche du podium avec 14.5 millions de téléchargements, et, pour la première fois, l'émission "Les Grandes Gueules" entrent le Top 5 des émissions les plus écoutées et/ou téléchargées. C'est le deuxième meilleur mois historique pour cette émission avec 4.2 millions d'écoutes, en hausse de 55% en un an.Par ailleurs, l'émission "Rothen s'enflamme" a généré 1.1 millions d'écoutes soit une progression de 42% en un an...