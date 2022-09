Rennes accueillera le premier festival "Haut Parleuses"

Suzanne Jolys et Aminata Bléas -Sangare, podcasteuses rennaises, sont à mille pour cent convaincues du pouvoir de l'échange, de la rencontre et du débat. Alors, elles ont imaginé un événement grand public, ouvert à toutes et tous pour célébrer, informer et mettre en valeur cet outil qu'est le podcast. Cette première édition se veut généraliste et les thèmes abordés seront la prise de parole en général.

Bien entendu, la parole réservée aux femmes tiendra une place de choix dans l'histoire, depuis des temps éloignés jusqu’à aujourd'hui.

Des conférences et débats animeront de nombreux échanges et viendront répondre à une pléiade de questionnements. Le public plongera également dans l'envers du décor du podcast et sera guidé sur les règles de création, d'écriture, d'enregistrement avec des ateliers ludiques de découverte et d'initiation.