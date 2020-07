Record d'audience pour Toulouse FM

"Toulouse FM aura su accompagner, informer, soutenir et divertir ses auditeurs au quotidien, tout en restant fidèle sa marque de fabrique : musique et convivialité" explique un communiqué. À la rentrée, la station, qui fêtera ses 12 ans, renforcera encore sa présence auprès des Toulousains, à l’occasion des grands évènements régionaux, et toujours aux côtés des clubs sportifs dont elle est partenaire officiel.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le Conseil supérieur de l’audiovisuel vient conforter la diffusion régionale de la station en lui attribuant, après Toulouse, Pamiers, Ax-les-Thermes et Auch, une nouvelle fréquence à Saint-Gaudens.