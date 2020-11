Reconfinement : annulations en cascade des campagnes publicitaires

Au rayon des annulations, il y a par exemple, les campagnes publicitaires des centres commerciaux dans la perspective de leurs journées portes ouvertes pour les fêtes de fin d’année. Même phénomène dans le Centre-Ouest de la France, chez Happy Média qui commercialise Alouette : "30% des campagnes ont été annulées en 24 heures" affirme Rodolphe Karmazyn, l’un des dirigeants de la régie. Ameublement, construction, sport, automobile, tourisme... tous les secteurs sont concernés. Conséquences pour les commerciaux : travail à mi-temps et chômage partiel.

De son côté, CI Média, qui compte une quinzaine de collaborateurs, n’a pas eu le choix, non plus. Face à une activité qui se dégrade, 80% des collaborateurs sont en chômage partiel. Seuls les comptables sont présents dans les locaux, chacun dans son bureau afin de respecter les distances et les gestes barrières.