Radionomy lance Radio Spring break !

La programmation est donc très dance clubbing, électro et caliente. "L’objectif était de créer une radio qui corresponde à l’était d’esprit du "Spring break », la fête avant la concentration, explique Laurent Duplat, programmateur chez Radionomy, leader dans la création et de diffusion gratuites de webradios. Comme vous l’entendrez dans l’habillage antenne, les mots clefs sont : friends fun music and more, tout est dit ! Spring Break c’est la fête en mode All-Inclusive !"La radio est disponible sur le site officiel et l’application de Radionomy