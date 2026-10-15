RadioKing Pro Solutions muscle streaming, analytics et appli mobile

Côté streaming, la principale nouveauté est l'intégration native de Soundcast pour monétiser l'antenne en preroll et en midroll, qui vient s'ajouter à celle d'AdsWizz. Les radios disposent ainsi de deux régies audio digitales directement branchées sur leur flux. Un mode relais permet par ailleurs de faire transiter n'importe quel flux existant par le CDN de RadioKing, et le transcodage se fait désormais côté plateforme : la station n'envoie qu'un seul flux, RadioKing se charge de le décliner dans les différents formats. Enfin, le traitement de son Sound4 Cloud est lui aussi intégré nativement, une réponse aux radios qui veulent une signature sonore cohérente sur le digital sans matériel supplémentaire.
Des écoutes sur la carte
La brique analytics, qui sert à suivre finement les KPI d'audience digitale, gagne un mode comparaison : n'importe quelle sélection ou n'importe quel segment peut être mis en regard d'un autre au sein de l'outil. Une vue de localisation par heatmap affiche sur une carte les zones les plus chaudes en termes d'écoutes, de quoi objectiver une couverture ou préparer un argumentaire commercial local. Et pour les radios hébergées ailleurs, un connecteur Infomaniak permet d'exporter l'ensemble des sessions d'écoute en quelques clics afin de les analyser dans RadioKing.
« C'était quoi ce titre ? »
Sur l'application mobile, deux modules font leur apparition. Le premier est l'historique des titres, le fameux « c'était quoi ce titre ? » si cher aux auditeurs comme aux stations. Le second paraît anodin mais pèse lourd : la possibilité de demander aux auditeurs de noter l'application. Charles de Potter cite le cas de Radio Nova, où la sollicitation a fait grimper le nombre d'avis et la note sur les stores, avec un effet mécanique sur la visibilité, les stores ayant tendance à mettre en avant les applications bien notées et beaucoup utilisées. RadioKing rappelle enfin qu'il réalise des designs sur mesure pour les radios qui veulent une application qui ne ressemble à aucune autre. De nouvelles fonctionnalités sont annoncées « très rapidement », et l'éditeur invite les radios à lui soumettre en commentaire celles qu'elles aimeraient voir développées.
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