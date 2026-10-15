RadioKing Pro Solutions muscle streaming, analytics et appli mobile

Côté streaming, la principale nouveauté est l'intégration native de Soundcast pour monétiser l'antenne en preroll et en midroll, qui vient s'ajouter à celle d'AdsWizz. Les radios disposent ainsi de deux régies audio digitales directement branchées sur leur flux. Un mode relais permet par ailleurs de faire transiter n'importe quel flux existant par le CDN de RadioKing, et le transcodage se fait désormais côté plateforme : la station n'envoie qu'un seul flux, RadioKing se charge de le décliner dans les différents formats. Enfin, le traitement de son Sound4 Cloud est lui aussi intégré nativement, une réponse aux radios qui veulent une signature sonore cohérente sur le digital sans matériel supplémentaire.