"Radio Solaire" : un film sur l’impact de la radio dans les zones rurales africaines

Le documentaire "Radio Solaire – Radio Diffusion Rurale", réalisé par Federico Bacci et Francesco Eppesteingher, retrace le parcours de Giorgio Lolli, technicien autodidacte et ancien ouvrier bolonais, qui a contribué à la mise en service de plus de 500 stations de radio FM en Afrique. À travers une approche documentaire fondée sur les archives personnelles de Lolli et les témoignages de ses collaborateurs, le film interroge la place de la radio comme vecteur de voix et d’identité, particulièrement dans les territoires ruraux.

Le film a été projeté en avant-première à Milan le 11 novembre au cinéma Beltrade, en présence des réalisateurs et de l’animatrice radio Sara Zambotti (Rai Radio 2). Il est distribué par OpenDDB après une première mondiale au 21e Biografilm Festival de Bologne, où il a reçu deux prix.