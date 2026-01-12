"Radio Solaire" : un film sur l’impact de la radio dans les zones rurales africaines

Vous aimerez aussi
Le documentaire "Radio Solaire – Radio Diffusion Rurale", réalisé par Federico Bacci et Francesco Eppesteingher, retrace le parcours de Giorgio Lolli, technicien autodidacte et ancien ouvrier bolonais, qui a contribué à la mise en service de plus de 500 stations de radio FM en Afrique. À travers une approche documentaire fondée sur les archives personnelles de Lolli et les témoignages de ses collaborateurs, le film interroge la place de la radio comme vecteur de voix et d’identité, particulièrement dans les territoires ruraux.
Le film a été projeté en avant-première à Milan le 11 novembre au cinéma Beltrade, en présence des réalisateurs et de l’animatrice radio Sara Zambotti (Rai Radio 2). Il est distribué par OpenDDB après une première mondiale au 21e Biografilm Festival de Bologne, où il a reçu deux prix.
La radio rurale comme outil de transformation sociale
L’approche de Giorgio Lolli repose sur une technologie accessible, compacte et peu coûteuse : des émetteurs de faible puissance permettant de couvrir localement des zones rurales souvent exclues des réseaux traditionnels de communication. Du Mali au Togo, en passant par le Sénégal et le Burkina Faso, Lolli a accompagné la naissance de radios communautaires dans des contextes souvent marqués par des difficultés d’accès à l’information.
Au-delà de l’installation technique, son action intègre la formation locale. Il a fondé plusieurs écoles gratuites de formation de techniciens radio, assurant la montée en compétence de jeunes opérateurs qui gèrent aujourd’hui leurs propres stations. La radio y devient un outil de circulation des idées, d’alphabétisation et de dialogue social.
Un héritage qui traverse les frontières
Le documentaire suit également le projet de dernière station initié par Abdrahmane Cissoko, ancien élève et collaborateur de Lolli, à la frontière entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Cette station est pensée comme un espace d’écoute et d’expression à destination des jeunes migrants. L’œuvre se conclut par une extension en Italie, avec Radio Solaire Livourne, radio pirate à vocation communautaire installée en Toscane, prolongeant le modèle africain dans un contexte européen.
Produit par Materiali Sonori Cinema, avec le soutien de la Région Émilie-Romagne et du programme PR FESR Toscana 2021-2027, le film a reçu le label Green Film pour son éco-responsabilité. La bande originale repose sur des enregistrements collectés par Lolli, avec des compositions de Simone Soldani et un mixage signé Alberto Battochi.
