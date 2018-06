Radio Orient diffusée dans les Hauts-de-France

Ces secteurs s’ajoutent à ceux que Radio Orient dessert déjà depuis de nombreuses années en DAB+ comme Paris et Monaco, mais aussi en FM sur 11 zones de couverture : en Île-de-France (94.3), en région lyonnaise (106.7), en région bordelaise (106.4), en région nantaise (92.4), en Haute-Savoie (92.7), à Beauvais (94.3), à Montargis (91.4), à Toulon (89.4), à Évreux (106.5), à Dreux (106.6) et à Vienne (97.7). Par ailleurs, Radio Orient bénéficie d'une large couverture sur le réseau FM à l'international. Ses programmes sont aussi diffusés à Lausanne en Suisse (92.7), à Londres (102.45 par câble), à Tripoli au Liban Nord (88.3), à Saïda au Liban Sud (88.3), à Beyrouth (88.7), à Deir Al Acher (88.3) à Damas, Amman, Jérusalem et Jaffa ainsi qu'à Alexandrie (88.7) en Égypte.