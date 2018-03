Radio Mélodie reçoit la chanteuse Anaïs Delva

Le public sera accueilli à partir de 11h45 et le showcase se terminera vers 13h30. À l’issu de l’émission un petit showcase privé pour les auditeurs dans le public. Chanteuse et comédienne, Anaïs a débuté sa carrière dans la comédie musicale. Elle est la voix francophone parlée et chantée de "La Reine des Neiges" des studios Disney et prête également sa voix à de nombreux dessins animés (La forêt de L'étrange, Le 7ème nain, Miss Moon,...) et séries (Once Upon a Time, Limitless, etc.).

"Partons", le nouveau titre de Anaïs Delva déjà diffusé sur Radio Mélodie et disponible depuis janvier 2018.