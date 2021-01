Radio France : une part d’audience historique de 34.8% à Paris

Sa part d’audience record de 17,7% se situe à un niveau jamais atteint par aucune radio. franceinfo devient deuxième radio d’Ile-de-France, avec 1 098 000 auditeurs quotidiens (+115 000 en un an). France Culture atteint une audience cumulée record de 4.2%, avec 430 000 auditeurs quotidiens (+63 000 en un an) . FIP atteint également une audience cumulée record de 2,9% avec 290 000 auditeurs quotidiens (+ 32 000 en un an). France Musique, avec 201 000 auditeurs quotidiens, progresse significativement (+ 47 000 en un an) et atteint les 2% d’audience cumulée. Enfin, France Bleu et Mouv’ s’approchent chacune des 100 000 auditeurs quotidiens.