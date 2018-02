Radio France s'engage pour la Semaine de la presse

Chaque année cette semaine permet aux élèves de découvrir les médias d’information dans leur diversité et de mener de multiples activités autour de ce thème : découvrir les métiers de la presse, analyser, hiérarchiser et vérifier les informations qui leur parviennent, réaliser une revue de presse, prendre part à des ateliers d’analyse de la presse, participer à des concours, à des débats avec des journalistes, etc... "D’où vient l’info" sera le thème de la 29e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, s’ancre au cœur de ces enjeux citoyens, en invitant les élèves à s’élever au-dessus de la profusion informationnelle permanente, à interroger les sources, à valider un contenu et à se forger une opinion propre basée sur la réalité des faits.



Tout au long de cette semaine, une cinquantaine de journalistes, producteurs, et techniciens de toutes les antennes de Radio France se mobilisent pour animer des rencontres, des masterclass, des ateliers radio, un speed-meeting des métiers de l'information et des émissions en public avec pour ambitions communes de faire découvrir leur métier, donner la parole aux jeunes et susciter le débat autour du thème de la création de l’information.