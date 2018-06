Radio France : radio officielle de la Fédération Française de Handball

Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France, Joël Delplanque, Président de la Fédération française de handball, et Sylvie Pascal-Lagarrigue, Présidente du Comité d’Organisation de l’EHF EURO 2018 vont signer deux conventions. La première concernent franceinfo et France Bleu en tant que radios officielles de la Fédération Française de Handball. Les deux staztions suivront les performances de l’équipe de France masculine. Les antennes soutiendront également l’équipe de France féminine, vice-championne olympique en 2016 et championne du monde 2017. Forte de son maillage du territoire, Radio France soutiendra les initiatives et manifestations organisées tout au long de l’année par les 2400 clubs affiliés à travers le territoire.