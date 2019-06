Radio France, radio officielle de la Coupe du monde féminine de football

Jusqu'au 7 juillet, les antennes de Radio France, en particulier franceinfo et France Bleu, suivent de près les performances de l’Équipe de France féminine.. Le groupe explorera le football féminin sous tous ses angles : sportif, culturel, sociétal, historique, populaire, de proximité… Fort de son maillage du territoire, Radio France et ses 44 radios locales du réseau France Bleu soutiendront également les initiatives et manifestations organisées à travers le territoire, en marge des matchs organisés dans les 9 villes sélectionnées (Rennes, Le Havre, Paris, Valenciennes, Reims, Lyon, Grenoble, Montpellier et Nice).

Aux côtés des journalistes de la Direction des Sports de Radio France, Nadia Benmokhtar apportera son regard sur la compétition et son analyse sur le parcours de l’Équipe de France féminine, nourrie de son expertise du football féminin.