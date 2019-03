Radio France partenaire de la Semaine de la presse

Plus de 80 journalistes, techniciens, producteurs et animateurs animeront des ateliers, des rencontres, des masterclassess et des émissions enregistrées en public. Les 44 stations du réseau France Bleu, en lien avec les antennes locales du CLEMI, participent à l’opération, tout comme le reste de l’année, et nos radios locales sensibiliseront les jeunes aux pratiques médiatiques par le biais d’ateliers organisés dans les classes, la visite de locaux avec la rencontre des équipes ou encore des initiations à la radio en studio.

Chaque année cette semaine permet aux élèves de découvrir les médias d’information dans leur diversité et de mener de multiples activités autour de ce thème : découvrir les métiers de la presse, analyser, hiérarchiser et vérifier les informations qui leur parviennent, réaliser une revue de presse, prendre part à des ateliers d’analyse de la presse...