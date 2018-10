Radio France lance son concours de la micronouvelle

Cette micronouvelle, récit imaginaire, appartenant au genre narratif, devra être rédigée en 1 000 signes maximum (plus ou moins10%), titre (non obligatoire) et espaces compris. Le récit doit comporter une chute. On y retrouve un pouvoir évocateur. Les lieux, les personnages et les actions sont fortement suggérés. Ce concours est ouvert à toute personne majeure, résidant en France. La participation se limite à une micronouvelle par personne. Le nom du lauréat sera annoncé à partir du 8 novembre et le prix lui sera remis par Disiz La Peste, parrain du concours Radio France de la micronouvelle lors de l'événement Radio France fête le livre le dimanche 25 novembre 2018 à la Maison de la radio.