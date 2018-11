Radio France fêtera le livre les 24 et 25 novembre

Comme les années passées, les auditeurs pourront assister à de nombreuses animations : Masterclasses, débats de 4 à 5 auteurs, tables rondes, rencontres, lectures, émissions en direct... Cette édition 2018 placent plus que jamais les auteurs au cœur de l'événement. Pour faire de Radio France fête le livre un lieu de rencontres avec les auteurs des "speed booking" seront organisés. Les auteurs disposeront de dix minutes pour vous présenter leur œuvre et vous convaincre de lire le livre qu'ils présentent. Au delà de l'échange littéraire, c'est aussi une manière ludique et dynamique pour trouver votre prochaine lecture. Après Jean-Christophe Rufin, ou encore Daniel Pennac, Radio France accueille cette année la romancière Amélie Nothomb...