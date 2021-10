Radio France accueille l'événement "Pianomania"

La troisième édition de "Pianomania", rendez-vous conçu autour de pianistes emblématiques, se déroulera le dimanche 24 octobre à l'auditorium de Radio France, dimanche 24 octobre à 16h. Six pianistes parmi la fine fleur de l’époque seront réunis dans un même bouquet (Philippe Cassard, Claire Désert, Marie-Ange Nguci, Cédric Pescia, Aline Piboule et Jonas Vitaud) pour une rencontre musicale et pianistique tout à fait originale à l’Auditorium de Radio France à la Maison de la Radio et de la Musique.

Ce concert sera présenté par Emilie Munera puis diffusé ultérieurement sur France Musique...