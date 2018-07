Radio France : Marie Message nommée directrice des Opérations et des finances

Marie Message, conseillère référendaire à la Cour des Comptes, exerçait depuis septembre 2012 les fonctions de Directrice générale déléguée du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous), tête de réseau des 28 Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous), établissements publics administratifs en charge de la mise en œuvre de la politique publique de vie étudiante.

Suppléant la Présidente du Cnous dans l’ensemble de ses tâches, elle y était plus particulièrement chargée de la répartition des moyens financiers et humains entre les Crous, du suivi, du contrôle et de l’évaluation de leur situation et activité, et de la coordination de l’ensemble des services du Cnous. Elle était précédemment en fonction à la Cour des Comptes au sein de la Cinquième chambre, notamment en tant que responsable du secteur "dispositifs de cohésion sociale".